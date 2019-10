Armand Duka konfirmon Edy Rejan: Mbetet kuqezi

Ju sugjerojme

Pavarësisht si mbyllen kualifikueset e Shqipërisë në Europianin 2020, Edy Reja do të mbetet në krye të Kombëtares, të paktën edhe për edicionin në vazhdim.

Pas konfirmimit të dhënë nga Moldavia, kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka dha një tjetër mesazh, se akordi me trajnerin është mbyllur dhe mbetet vetëm formalizimi me firmën në kontratën e re.









“Është e sigurtë që Edy Reja do të vazhdojë të jetë në krye të stolit të Kombëtares. Trajneri ka kthyer klimën pozitive në skuadër”, deklaroi Duka.

Gjatë inspektimeve në stadiumin e ri të Kukësit, kreu i federatës foli edhe për Arenën Kombëtare, ku pavarësisht fluksit të punimeve, impianti modern do të inaugurohet më 17 nëntor, në ndeshjen ndaj Francës kampione të botës: “Arena Kombëtare do të jetë gati më 17 nëntor. Stadiumi ka ende punë, por ndeshja me Francën do të luhet me patjetër aty”.

Etiketa: Armand Duka