Arrestimi i bujshëm në Harvard, a ka lidhje me koronavirusin?

Më 28 janar, pas arrestimit të njërit prej profesorëve më të shquar në botë në fushën e biologjisë dhe të kimisë, Universiteti i Harvardit ka njoftuar detajet, të cilat më pas janë bërë lajm në të gjithë mediat e njohura të botës.





Por në atë kohë, ndonëse në Kinë sapo kishte nisur lufta me koronavirusin, në vendet e perëndimt ende nuk kishte mbërritur pandemia, ndaj edhe lajmi është mbuluar nga lumi i të rejave që vinin çdo ditë.









Po për çfarë bëhet fjalë?

Lieber është nja 26 profesorët më të mëdhenj të botës në fushën e kimisë dhe biologjisë. Lidhja tij me një nga Universitetet dhe laboratorët më të specializuar në Wuhan, pikërisht aty ku shpërtheu pandemia, krijon mjaft dyshime.

Aq më tepër kur së bashku me të janë lëshuar urdhër arreste edhe për dy qytetarë kinezë. Dy superfuqitë ekonomike të botës nuk kanë nguruar ta akuzojnë njëra-tjetrën për shpërthimin e koronavirusit.

Ministria e Jashtme kineze ka thënë se virusi mund ta ketë origjinën nga SHBA, ndërkohë Presidenti Trump e ka quajtur virusin “kinez”. Gjithsesi ende gjithçka është në kuadër të akuzave politike, dhe të dyshimeve deri tek teoritë e konspiracionit që në kushtet ku ndodhemi shpërthejnë me shumicë.

Për të mos lënë shteg për keqkuptime po sjellim një përmbledhje të njoftimit për shtyp të Universitetit të Harvardit, të 28 janarit 2020, mbi të cilin shënohet “Për shpërndarje të menjëhershme”, të cilin mund ta lexoni në linkun https://ëëë.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-tëo-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related nga ku veçojmë:

“Departamenti i Drejtësisë njoftoi sot se Shefi i Departamentit të Kimisë dhe Biologjisë Kimike të Universitetit të Harvardit dhe dy shtetas kinezë akuzohen për lidhje me Republikën Popullore të Kinës.

Dr Charles Lieber, 60 vjeç, shef i Departamentit të Kimisë dhe Biologjisë Kimike në Universitetin e Harvardit, u arrestua këtë mëngjes dhe u akuzua për deklarim të rremë, fiktiv dhe mashtrues.

Yanqing Ye, 29 vjeç, një shtetase kineze, u akuzua për mashtrim të seksionit të vizave, duke bërë deklarime të rreme, duke vepruar si agjentë të një qeverie të huaj dhe konspiracioni.

Zaosong Zheng, 30 vjeç, një kinez, u arrestua në 10 dhjetor 2019, në Aeroportin Ndërkombëtar të Boston Logan dhe u akuzua për përpjekje për të kontrabanduar në Kinë 21 shishe të kërkimeve biologjike.

Dr. Charles Lieber

Sipas dokumenteve gjyqësore, që nga viti 2008, Dr. Lieber ka shërbyer si kërkuesi kryesor i Grupit Kërkimor Lieber në Universitetin e Harvardit, i cili u specializua në fushën e nanoshkencës. Për këtë ka marrë më shumë se 15 milion dollarë fonde nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë ( NIH) dhe Departamenti i Mbrojtjes (DOD).

Këto grante kërkojnë zbulimin e konfliktit të interesit me financime të huaja, përfshirë mbështetjen financiare nga qeveritë e huaja ose entitetet e huaja. Pavarësisht nga puna në Universitetin e Harvardit që në vitin 2011.

Lieber është bërë një “Shkencëtar Strategjik” në Universitetin e Teknologjisë Wuhan (WUT) në Kinë dhe ishte pjesë e “Planit të Mijëra Talenteve” të Kinës nga 2012 deri në 2017.

“Plani i Mijëra Talenteve” është një nga planet më të shquara të rekrutimit të talenteve kineze dhe është dizajnuar për të tërhequr, rekrutuar dhe talente shkencore të nivelit të lartë për përparimin e zhvillimin shkencor të Kinës.

Sipas kontratës tre vjeçare me “Planin e Mijëra Talenteve”, Universiteti Teknologjik i Wuhanit (WUT) i paguante Lieber 50,000 dollarë në muaj, plus 1.000.000 juanë kinezë shpenzime jetese (afërsisht 158,000 USD në atë kohë) si dhe i dha atij mbi 1.5 milion dollarë për të krijuar një laborator kërkimor në WUT.

Akuza pretendon se në 2018 dhe 2019, Lieber gënjeu për përfshirjen e tij në Planin e Mijëra Talentëve dhe lidhjen e tij me Universitetin Teknologjik të Wuhanit, (WUT). Më 24 Prill 2018, gjatë një interviste me hetuesit, Lieber deklaroi se atij kurrë nuk iu kërkua të merrte pjesë në Programin Mijëra Talentë. Lieber u tha hetuesve se “nuk kishte asnjë lidhje zyrtare me Universitetin Teknologjik të Wuhanit, (WUT” pas vitit 2012.

Yanqing Ye

Sipas aktakuzës, Ye është një oficere e Ushtrisë Çlirimtare të Popullit (PLA), forcave të armatosura të Republikës Popullore të Kinës dhe anëtare e Partisë Komuniste Kineze (ÇP). Në aplikimin e saj për vizë në mënyrë të rreme ajo e identifikoi veten si “studente” dhe gënjeu për shërbimin e saj të vazhdueshëm ushtarak në Universitetin Kombëtar të Teknologjisë së Mbrojtjes (NUDT), një akademi e lartë ushtarake e drejtuar nga ÇP.

Dihet që ajo ndërsa studionte në Departamentin e Fizikës, Kimisë dhe Inxhinierisë Biomjekësore të Universitetit Boston (BU) nga tetori 2017 deri në prill 2019, ka vijuar të jetë një oficere e ushtrisë kineze dhe ka kryer detyra të shumta si hulumtime, vlerësimetë ushtrisë amerikane në faqet e internetit dhe dërgimin e dokumenteve dhe informacioneve amerikane në Kinë.

Sipas dokumenteve të gjykatës, më 20 prill 2019, oficerët federalë intervistuan Ye në Aeroportin Ndërkombëtar Logan të Boston. Gjatë intervistës, ajo ka pranuar se kishte hyrë në webfaqet ushtarake amerikane, duke hulumtuar projektet ushtarake amerikane dhe kishte përpiluar informacione për ushtrinë kineze bashkë me dy shkencëtarë amerikanë me ekspertizë në robotikë dhe Shkenca Kompjuterike.

Zaosong Zheng

Në gusht të vitit 2018, Zheng hyri në Shtetet e Bashkuara dhe kreu kërkime për qelizat kancerogjene në Beth Israel Deaconess Center Center në Boston nga 4 shtatori 2018, deri më 9 dhjetor 2019.

Pretendohet se më 9 dhjetor 2019, Zheng vodhi 21 shishe të vogla kërkimesh biologjike dhe u përpoq t’i kontrabandonte ato nga SHBA në Kinë. Oficerët federalë në Aeroportin Logan zbuluan shishe e vogla të fshehura në një çorap brenda njërës prej çantave të Zheng, dhe të paketuara jo siç duhet.

Fillimisht, Zheng gënjeu oficerët në lidhje me përmbajtjen e bagazhit të tij, por më vonë pranoi se ai kishte vjedhur shishet e vogla nga një laborator në Beth/Israel. Zheng deklaroi se ai kishte për qëllim të sillte shishet e vogla në Kinë për t’i përdorur ato për kryerjen e hulumtimeve në laboratorin e tij dhe për të publikuar rezultatet nën emrin e tij.

Ai është akuzuar për deklarata të rreme, mashtrim vizash, si agjent i një qeverie të huaj, konspiracion dhe kontrabandë.

