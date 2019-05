Arrestimi i Dollapit, VOA me reagim të ashpër, flet edhe Kryemadhi

Ju sugjerojme

Tensionet përpara Drejtorisë së Policisë së Tiranës vazhdojnë, ndërkohë që protestuesit janë tërhequr, por nuk janë larguar.

Policia vazhdon të hedhë gaz lotsjellës, kurse protestuesit duan lirimin e Sekretarit Organizativ të PD, Sait Dollapi.

Në një raportim, Zëri i Amerikës thotë se Dollapi i dhunua edhe pasi hoqi maskën dhe u identifikua si politikan.

“Një skuadër e shtuar policore, e armatosur dhe pajisur rëndë, arrestoi sonte në sheshin para parlamentit sekretarin organizativ të Partisë Demokratike, Sahit Dollapi, edhe pasi u identifikua si politikan, duke hequr maskën anti-gaz nga fytyra, i veshur civil dhe i pambrojtur me vetëm një celular në dorë. Forca të shumta policore janë vendosur përpara institucioneve kryesore, kryeministri dhe parlament, gjatë protestës së opozitës,” thuhet në raportimin e VOA.

“Zoti Dollapi ndodhej aty me një kundërgaz në dorë, ku ati një shkëmbim verbal me një punjoës të policisë, i cili dukej se e urdhëronte të largohej, dhe më pas i ka kërkuar kolegëve të tij që ta ndalonin. Në këtë moment zoti Dollapi është përpjekur të largohet me vrap. Ai është rrëzuar ndërsa po largohej, ndërsa mbi të u mblodhën disa prej efektivëve të Ndërhyrjes së Shpejtë, të cilët e kanë goditur me shkopinj gome”.

Edhe kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi e ka quajtur si dhunë shtazarake goditjen dhe arrestimin e Sait Dollapit, Sekretar Organizativ i PD-së. Në statusin e saj, Kryemadhi thekson se dhuna u përdor dhe ndaj Albana Vokshit, ç’ka sipas saj tregon frikën që e ka kapur qeverinë.

“Dhuna shtazarake e përdorur ndaj sekretarit organizativ të PD z. Sait Dollapi dhe znj. Albana Vokshi tregon qartë frikën dhe tmerrin që ka zënë këtë qeveri të inkriminuar. Asnjë deklaratë e blerë apo e sponsorizuar me paratë e drogës nuk e mbulon dot këtë krim që po ushtrohet ndaj çdo qytetari të Tiranes, pjesëmarrës në protestë apo jo. Përgjegjësit dhe ushtruesit e kësaj dhune shtetërore, me frymëzimin dhe nën urdhërat e Edi Ramës dhe bandës së tij, do të mbajë përgjegjësi deri në fund. As dhuna fizike, as gazi helmues, as deklaratat e sponsorizuara në mbrojtje të saj nuk mund të mposhtë qëndresën e qytetarëve për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Për një Shqipëri demokratike dhe evropiane. Asnjë hap pas!”, thekson Kryemadhi.



