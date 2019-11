Video/ Arrestohet në Rinas i shumëkërkuari për vrasjen e oficerit të RENEA-s

Ju sugjerojme

Policia ka arrestuar në Rinas Beqo Ibrahimin, i cili akuzohet për vrasjen e efektivit të RENEA-s, Ibrahim Basha. Beqo Ibrahimi ishte në listën e të shumëkërkuarve të policisë.

Beqo Ibrahimi dyshohet se ishte pjesë e grupit që qëlloi mbi oficerët e policisë në Lazarat, vetëm pak muaj pasi policia kishte shkatërruar platancionet me kanabis në këtë fshat.









Ibrahim Basha bashkë me një grup oficerësh të policisë, shkuan për kontroll në Lazarat, pasi morën njoftim për të shtëna me armë. Por drejt tyre u qëllua me breshëri kallashnikovi sapo mbërritën në Lazarat, duke lënë të vdekur oficerin e RENEA-s, Ibrahim Basha. Ngjarja ndodhi në 24 qershor të 2015-së. Sot në qeli janë edhe shokët e Beqo Ibrahimit.

Njoftimi i policisë

Rinas.

Shkëmbimi i informacionit mes Intepol Tirana dhe Policisë Belge çon në pranga një 30 vjeçar të kërkuar për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve.

Në orët e mbrëmjes, Policia Kufitare e Rinasit, pas informacionit të marrë nga Zyra Qëndrore Interpol Tirana, se një i kërkuar për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve po vinte me avjon nga Belgjika për në Rinas dhe aty mund të prezantohej me dokumenta të falsifikuara, menjëherë në momentin e zbritjes nga avioni bëri arrestimin e shtetasit shqiptar B.B., 30 vjeç, lindur në Gjirokastër.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim në bazë të Vendimit Penal nr.269 dt.05.06.2015, të Gjykatës së Krimeve të Rënda Tiranë, e cila kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” kryer në bashkëpunim.

Gjithashtu po për këtë shtetas, Gjykata e Shkallës së Parë Lushnje, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Etiketa: Beqo Ibrahimi