Vrau ish-policin Arben Bilalin, arrestohet Gjergj Cukali, detajet

Policia arreston personin kryesor që ekzekutoi ish-policin Arben Bilali. 40-vjeçari Gjergj Cukali, i njohur ndryshe si “i forti i Myslym Shyrit”, apo dhe ‘mik’ i ngushtë i Emiljano Shullazit, është autori që vrau Arben Bilalin. Gjergj Cukali u zbulua nga gjurmët e ADN-së që u gjetën në makinën e autorëve.

Cukali ka qenë i dënuar më parë për disa vepra penale si grabitje apo rrëmbim personi. Kujtojmë që ish-polici Arben Bilali u vra me 30 janar të këtij viti para shtëpisë së tij, në zonën e ‘Selitës’. Gjergj Cukali dyshohet si vrasës me pagesë.

Arben Bilali, ish-efektiv i komisariatit nr.2 në kryqytet dhe ish-pjesëtar i Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë, u ekzekutua me 14 plumba mesditën e 30-janarit pranë banesës së tij. Ngjarja dyshohet për motive hakmarrje. Kjo pasi familja e Bilalit ka qenë në konflikt me dy familje të tjera në kryeqytet, përplasje të cilat kanë prodhuar disa të vrarë. Mes të cilëve edhe dy vëllezër të Bilalit të ekzekutuar në 1997 dhe 2010 në po të njëjtën zonë, atë të Selitës, ku u qëllua për vete edhe ish-oficeri i policisë.

Gazeta Mapo paralajmëroi që në datën 5 shkurt të këtij viti, se në makinën e braktisur të autorëve ishin gjetur gjurmë ADN-je, që do të sillte edhe zbulimin e personave që vranë Arben Bilalin.

Njoftimi i policisë

Zbardhet dhe dokumentohet me prova ligjore vrasja e 50 vjeçarit A.B.

Kapet dhe ndalohet autori i dyshuar i kësaj ngjarje.

Në pranga 40-vjeçari i dënuar më parë për disa vepra penale.

Sektori i Hetimit të Krimeve Ndaj Jetës dhe Pronës, në D.V.P.Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, në lidhje me ngjarjen e ndodhur në datë 30.01.2019, ku në rrugën ‘’Isuf Banka’’ në Tiranë, është vrarë me armë zjarri shtetasi A.B., 50 vjeç, pas një pune të mirëorganizuar është arritur të bëhet zbulimi dhe dokumentimi ligjor i kësaj ngjarje, ku është bërë kapja dhe ndalimi i autorit të dyshuar:

Gj. C., 40 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, i dënuar më parë për veprat penale të “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve’”, “Armëmbajtja pa leje” dhe “Rrëmbim personi”

Materialet në ngarkim të shtetasit Gj. C., iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprat penale penale “Vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim” dhe “Prodhim dhe mbajtje pa leje te armeve luftarake”.

