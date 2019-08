“Arrita të realizoj ëndrrën time”/ Neymar, jo vetëm futbollist

Ju sugjerojme

Aktori i ri i serialit më të ndjekur momentalisht në Netflix, “La Casa de Papel”, do të jetë futbollisti Neymar. Lajmi është komunikuar nga vetë ylli i PSG, përmes një postimi në “Instagram”. “Unë arrita të realizoj ëndrrën time dhe të jem pjesë e serialit tim të preferuar. Tani unë mund ta ndaj lajmin me ju të gjithë”-ka shkruar Neymar, i cili do të shfaqet konkretisht në sezonin e katërt të “La Casa de Papel”.

Nëntorin e kaluar, 27-vjeçari ndau me ndjekësit, në po të njëjtin rrjet social, një fotografi ku shfaqej me kostumin e kuq të hajdutëve të serialit, si dhe me maskën e tyre karakteristike në fytyrë. Askush nuk e kuptoi asokohe se postimi ishte një lajmërim “i koduar” për pjesëmarrjen e tij.

Risjellim në vëmendje se projekti televiziv spanjoll ka thyer në sezonin e tretë rekordet e audiencës, me më shumë se 34 milionë shikues në të gjithë botën.

Etiketa: la casa de papel