Shpronësimet/ ARRSH: Banorët e Astirit të dorëzojnë dokumentat për të marrë paratë

Banorët e zonës së Astirit në kryeqytet, të cilët preken nga projekti i Unazës së Re, do të duhet të dorëzojnë dokumentacionin përkatës pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, për të tërhequr vlerën e godinave të shpronësuara. Bëhet fjalë për ndërtesat që do të shemben në segmentin “Pallati me Shigjeta-Rrethrrotullimi Shqiponja”.

Njoftimi:









Në kuadër të realizimit të projektit “Rehabilitimi i Segmentit Rrugor ‘Pallati me Shigjeta – Rrethrrotullimi Shqiponja’”, njoftojmë të gjithë pronarët e pasurive pronë private, të cilët janë shpronësuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.231 Datë 17.04.2019, të dorëzojnë dokumentacionin për tërheqjen e vlerës për shpronësim, sipas dokumentacionit në vijim:

Çertifikatën e pasurisë (fotokopje të noterizuar).

Kartelën e pasurisë (të rifreskuar pranë Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Tiranë).

Hartën e pasurisë (të rifreskuar pranë Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Tiranë).

Numër llogarie (Iban), në emër të pronarit të pasurisë, ose prokurë të posaçme për personat e autorizuar për tërheqjen e vlerës.

Kopje të kartës së identitetit.

Dokumentacioni mund të dorëzohet pranë Autoritetit Rrugor Shqiptarë, ose nëpërmjet postës. Adresa: Rruga “Sami Frashëri”,nr.3, Tiranë, ++355 4 2223300

