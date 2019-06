Arsyet pse meshkujt refuzojnë të kryejnë marrëdhënie

Ju sugjerojme

Kur bëhet fjalë për seksin, burrat janë të gatshëm ta bëjnë në çdo kohë, apo jo? Epo, jo gjithmonë…Mund të jetë e vështirë të imagjinohet se një mashkull i shëndetshëm heteroseksual do të refuzonte një grua thuajse të zhveshur, megjithatë ka disa arsye të forta pse mund të ndodhë që burrat t’ju refuzojnë për seks.

Nëse partneri juaj po hedh poshtë parimet tuaja, ka ndoshta një shpjegim të mirë për mungesën e interesit dhe ka gjasa që të mos ketë të bëjë me atë se si ndihet në raport me ju.

Këtu janë disa arsyet e zakonshme përse burrat thonë “Jo” dhe çfarë mund të bëni për ta kthyer atë për të thënë: “Po”!

Ai vuan nga depresioni

“Depresioni klinik është një nga vrasësit më të mëdhenj të seksit tek meshkujt”, thotë McKenzie. Meshkujt e të gjitha moshave, madje edhe adoleshentë, mund të përjetojnë shumë më pak dashuri seksuale kur ata po luftojnë me këtë çrregullim humori. Ka shumë burime në dispozicion për t’ju ndihmuar ju dhe partnerin tuaj të kuptoni më mirë depresionin dhe se si mund të ndikojë në marrëdhënien tuaj. Çështja kryesore këtu është durimi, sidomos gjatë trajtimit. Ndërsa, ilaçet kundër depresionit janë shumë efektive në trajtimin e depresionit, ato gjithashtu mund të kontribuojnë në interes të ulët seksual.

Nivelet e tij të testosteronit janë të ulëta

“Kur një njeri është mbi 40 vjeç, nivelet e tij të testosteronit fillojnë të ulen”, thotë McKenzie. “Nëse kjo ndodh butë me kalimin e kohës, atëherë një njeri gradualisht do të humbasë aftësitë e tij seksuale. Por ndonjëherë meshkujt mund ta humbasin testosteronin shumë shpejt. Kjo gjendje nganjëherë quhet andropauzë dhe vjen me simptoma që përfshijnë humbjen e energjisë, simptomat depresive dhe uljen e dëshirës për seks.

Ka probleme me prostatën

Megjithëse mosfunksionimi i prostatës dhe ejakulimi i parakohshëm janë probleme të zakonshme, thotë McKenzie, një njeri që përjeton këto vështirësi mund të tërhiqet nga partneri i tij për shkak të frikës se do të jetë i zhgënjyer ose të mendojë se ai është jo i zoti. Çfarë mund të bëni? Kjo mund të jetë një temë e vështirë për t’u diskutuar me partnerin tuaj, por mos e shmangni si çështje. Një problem i mbetur pa trajtuar mund të rezultojë në pakënaqësi midis partnerëve.

Ai është i fiksuar me karrierën e tij

Shqetësimi për punën mund të jetë një vrasës i vërtetë humori për shumë burra, veçanërisht nëse ata tentojnë të barazojnë suksesin profesional me vetëvlerësim. Jepini kohë njëri-tjetrit dhe gjeni një hapësirë për të diskutuar. Pyesni nëse ka ndonjë gjë që mund të bëni për ta përkrahur atë në një kohë stresuese, por jini të qartë se puna e tij kërkuese po merr shumë hapësirë nga marrëdhënia juaj.

Është i lodhur

Shanset janë nëse partneri juaj thotë se është tepër i lodhur natën vonë, ai është vërtetë i lodhur. “Nëse jam pak i lodhur, zakonisht jam gati për të”, thotë David. “Por ka raste kur unë jam aq i vdekur për botën, ndaj jam fizikisht i paaftë për të bërë seks”. Mos e merrni personalisht. Sipas McKenzie, rreth 98 për qind e burrave që ai këshillon do të thoshin se mungesa e tyre e interesit seksual nuk ka të bëjë fare me atë se si ndihen për partnerët e tyre. Por, lodhja është një faktor pengues i fortë. /Revista Psikologjia/

