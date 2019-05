Arta Marku: Dosjen “339” e zvarriti prokurori, është ndikuar…

Ju sugjerojme

Prokurorja e Përgjithshme e Përkohshme Arta Marku (që ka hyrë në garë për mandat të plotë 7 vjeçar) ka folur sonte për çështjen më sensitive dhe të debatueshme në vend dosjen e famshme “339”. Pjesë të përgjimeve, kanë dalë në media, ku Niçja i bandës së Shijakut komunikonte në telefon me Vangjush Dakon. Opozita ka pretenduar se këto hetime janë pezulluar me urdhër politik, pasi faktohet blerja votave, në zgjedhjet e 2017.

Nga ana tjetër, Arta Marku pretendon se hetimet i ka penguar prokurori që ka patur fillimisht këtë çështje.

Në një intervistë mbrëmjen e sotme në “Open” në Top Channel, Marku tha se prokurori është transferuar rastësisht, por pasi ai ka ikur nga Krimet e Rënda është parë se ka penguar punën për hetimin e kësaj dosje.

“Në momentin që prokurori që i kishte këto çështje u caktua përkohësisht në një Prokurori tjetër, tërësisht një rastësi, dorëzoi dosjet dhe prokurorët që i morën konstatuan se kishte një numër shumë të madh disqesh të patranskriptuara (pazbardhura)”, tha Marku, e cila saktësoi se vetëm për dosjen 339 kishte rreth 700 CD.

Marku deklaroi se sipas mendimit të saj personal nuk është lënë krejt rastësisht, por janë mbajtur qëllimisht kaq gjatë.

E pyetur se kush i ka mbajtur, ajo tha “Sigurisht nga prokurori që e ka pasur dosjen”. Pyetjes se a ka qenë i ndikuar politikisht, Marku iu përgjigj: “I ndikuar po, pastaj politikisht apo në ndonjë mënyrë tjetër nuk preferoj ta them. Por di që është mbajtur për një kohë shumë të gjatë dhe disqet ende të patranskriptuara, që në fakt të vrasin sytë se janë 700 jo pak për t’u harruar”.

Por për këtë çështje ka patur edhe një debat të mëparshëm, që Gazeta Mapo e risjell për të kuptuar se kë sulmoi sonte Arta Marku.

Në fund të muajit Mars, është zhvilluar një mbledhje, ku prokurori i njohur Besim Hajdarmataj, që ka qenë drejtues i Krimeve të Rënda, i është drejtuar Kryeprokurores Marku duke i thënë se dosjen me “nr.339″ e ka pasur ai në hetim, por me vendim të saj kjo çështje i është hequr për ta hetuar. Më tej Hajdarmataj i është drejtuar Markut se duhet të përgjigjet për ata pushtetarë të përfshirë në atë dosje, që sipas tij me urdhër të Markut vijojnë të qëndrojnë të lirë.

