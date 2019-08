Artan Fuga: Nuk mund të krahasohet Adem Jashari me memorialin turk

Ju sugjerojme

Për memorialin e vendosur në kujtim të viktimave të rënë gjatë grushtit të shtetit në Turqi, ka reaguar edhe profesori i nderuar, akademiku Artan Fuga.

Përmes një postimi në rrjetin social ‘Facebook’ Fuga shprehet se midis nderimit të dëshmorit Adem Jashari me emrin e një parku në Turqi dhe pllakës përkujtimore për të rënet në rrezistencë ndaj grushtit të shtetit në Turqi, nuk ka asnjë paralele që mund të hiqet.

“Çdo paraele midis tyre është një keqkuptim historik në mos një manipulim propagandistik!”, shprehet Fuga.

Postimi i plotë:

Te mos krahasojmë simbolika pa asnjë lidhje mes tyre!

Unë nuk kam asgjë me Turqinë, madje e respektoj fort sikurse respektoj çdo vend dhe çdo popull, nga më i madhi te më i vogli.

Unë nuk kam asgjë kundër që të respektohet ligji në cdo vend të botës dhe të respektohen njerëz që janë sakrifikuar për idealet e tyre që i kanë quajtur të lirisë!

Unë nuk kam ndonjë koment për të bërë as për pushtetin e z. Taip Erdogan sepse nuk kam bërë ndonjë studim për të. As për marrëdhënien e tij me sektin sufist!

Unë nuk kam dëshirë as të flas për pllakat që vihen te liqeni a kudo qoftë edhe për të rënet në Turqi për të mbrojtur rendin e pushtetin!

Por unë di me saktësi që midis nderimit të dëshmorit Adem Jashari me emrin e një parku në Turqi dhe pllakës përkujtimore për të rënet në rrezistencë ndaj grushtit të shtetit në Turqi, nuk ka asnjë paralele që mund të hiqet.

Cdo paraele midis tyre është një keqkuptim historik në mos një manipulim propagandistik!

Le të heqim dorë nga këto!

Adem Jashari është i lidhur me një sakrificë për një çështje kombëtare kurse pllakati për dëshmorët kundër grushtit të shtetit me një çështje politike!

Simbolika e Adem Jasharit nuk përkëdhel asnjë njeri në pushtet ose me pushtet as në Kosovë dhe as në Shqipëri, kurse përkujtimi i dëshmorëve turq në një pllakatë përkujton dhe është në një vijë politike me një pushtet të caktuar aktual në Turqi.

Simbolika e Adem Jasharit është konsensuale dhe plebishitare në mes shqiptarëve, ajo figurë është e nderuar edhe nga aleatët dhe partnerët strategjikë perëndimorë të Shqipërisë, kurse cështja e grushtit të shtetit është objekt debatesh dhe kundërshtish në Turqi, Perëndim dhe Shtetet e Bashkuara, pra shenjon marrje pozicioni politik për një çështje të brendshme të Turqisë këtij vendi mik. Përse jo është në atë kohë edhe një diskordancë mes shumë vendesh perëndimore dhe shtetit të Turqisë!

Shqipëria merr pozicion politik për një çështje politike të brendshme në shtetin mik turk!

Ja pra dallimet që nuk mund të mbulohen me një krahasim gjeopolitik e politik të sipërfaqshëm e kështu më këmbë!

Pllakat t’i vemë po deshi Bashkia, por mendjen mos të na e turbullojë, i kam rixha!

Bashkia e Tiranes ka marre nje qendrim politik per.nje ceshtje te brendeshme te nje shteti tjeter lidhur me nje ngjarje te kohes sone. Kaq. Uroj ta kete bere me pelqimin e ministrise se jashtme.

Gjithsesi lavdi Adem Jasharit dhe të gjithë të rënëve për Kosovën, nderim për të rënët dhe viktimat e dhunës në Turqi e kudo, nderim për të gjithë të vdekurit nga cdo anë e barrikadës që janë ndodhur si viktima!



