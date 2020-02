Artan Hoxha denoncon përballë Ramës: Më kanë ndjekur e fotografuar kur kam dalë nga shtëpia

Ju sugjerojme



Gazetari Artan Hoxha ka thënë në emisionin Opinion se është ndjekur dhe është fotografuar kur ka dalë nga shtëpia. Këtë denoncim, Hoxha e ka bërë live në studion e “Opinion”, përballë kryeministrit Edi Rama.

“Më kishin fotografuar kur kam dalë nga shtëpia. Kam vajtur në Polici. Ky nuk është krimi i organizuar, është ai që fsheh para pafund dhe e ka buxhetin më të madh sesa ministria juaj e Brendshme. Me ato që dëgjoj unë këtu jam me ty kokë e këmbë, por me ato që shikoj…”, u shpreh Hoxha.









Ndërsa kryeministri u shpreh se nuk është shqipëria ajo që ka sjellë krimin e organizuar. “Ti mund të jesh me mua, por që nga koka te këmbët këtu s’ je me mua fare. Jeni gabim nga mëngjesi deri në darkë. Pse Shqipëria e ka pjellë krimin e organizuar, krimi i organizuar është kudo Paris, Beriln Amerikë”, u shpreh Rama.