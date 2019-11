Artan Hoxha në një emision të ri? Zbulohen prapaskenat

Ju sugjerojme

Gazetarin investigativ Artan Hoxha e kemi parë shpesh kohët e fundit në një tjetër ekran duke bërë që të fillojnë thashethemet për destinacionin e tij të ri këtë sezon.

“Mapo.al” mëson së gazetari ka vendosur të largohet nga ‘Report TV’ duke nisur një emision të ri tek ‘Abc News’ në profilin e tij, siç është investigimi dhe lajmet mbi policinë.









Çdo gjë është bërë gati dhe shumë shpejt pritet fillimi Hoxhës me emisionin e tij të ri, ndërsa në këtë televizion pritet të kalojnë edhe dy spikerë të njohur nga një televizion kombëtar.

Lëvizjet këtë sezon ‘Abc News’ vijnë pas ndryshimit të menaxhimit, ku fokusi do të jetë informacioni i shpejt i shoqëruar edhe me investigimin me Artan Hoxhën dhe një tjetër emër që pritet të zbardhet shumë shpejt.

Më herët, tek ‘Abc News’ shkoi Einxhel Shkira, e cila braktisi “E Diell” në ‘Top Channel’ për të qenë në krah të Gerti Çarçanit në emisionin sportiv “Pressing”. /Mapo.al/

Etiketa: ABC News