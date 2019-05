AS: Mbappe ose Neymar tranferohet në Madrid

Ju sugjerojme

Kylian Mbappe ose Neymar. Njëri prej tyre do të transferohet në Madrid gjatë merkatos së verës. Gazeta AS, që njihet për afrimitetin e saj me klubin “los blancos”, tregon se dy sulmuesit e Paris SG janë në krye të listës së blerjeve të Florentino Perez, i cili duhet të zgjedhë. Për momentin i preferuari është futbollisti francez.



Duke qëndruar në atë që raporton “AS”, deklaratat e fundit të Mbappe, ku kërcënonte qartë klubin Parisin se do të largohej nëse nuk merrte më shumë përgjegjësi kanë ndezur shpresat në klubin madrilen.

Etiketa: Mbappe