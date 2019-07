Asambleja e PS-së Rama: Shifrat e 30 qershorit kaluan pritshmëritë

Ju sugjerojme

Ka nisur në Pallatin e Kongreseve mbledhja e Asamblesë së Partisë Socialiste. Para Asamblesë, kreu i PS-së dhe kryeministri Edi Rama, ndaloi te zgjedhjet e 30 qershorit. Rama foli për një betejë që e fituan qytetarët. Sipas Ramës, numrat e 30 qershorit kaluan pritshmëritë.

“30 qershorin e fituan qytetarët për ne dhe pas 30 qershorit duhet ta fitojmë ne për qytetarët. Bashkimi Europian dhe SHBA u vendosën në krah të shqiptarëve në 30 qershor dhe në mbeshtetje të lirisë së zgjedhjeve dhe të së drejtës të çdo qytetari për të zgjedhur.

Asnjëherë kur të flitet për këtë moment, nuk do të harrohet roli i aleatëve tanë. Shqipëria sot është çliruar nga makthi i gjithë gjysmës së parë të vitit, por mbetet një plagë e hapur dhe për shumë kujdes politik. Qytetarët shqiptarë e bënë të tyren, qoftë ata që votuan në numëra që kaluan edhe pritshmëritë më optimiste për mënyrën sesi u zhvillua procesi i 30 Qershorit dhe në një numër votash për kandidatët tanë që është një bazë shumë domethënëse. Tani është radha jonë të bëjmë tonën duke e ndjerë forcën e vullnetit të rishprehur të shqiptarëve jo, si një arsye për tu ndierë ne më të fortë, por si një arsye për tu përulur shumë më tepër se ç’jemi mësuar. Nuk është se fituam një betejë për zgjedhjet në mandatin e bashkive, por qytetaria shqiptare fitoi dhe besoi përgjithmonë luftën për zgjedhjet e të gjitha radhëve, sepse Shqipëria nuk duhet të shoh më djegie mandatesh dhe parti molotovësh. Nuk do të shoh më bojkot zgjedhjesh dhe as fronte armiqësore politike kundër të drejtës të qoftë një qytetari të vetëm për të zgjedhur në ditën e përcaktuar si dita e zgjedhjeve. Ata që guxuan dhe e ndërmorën këtë aventurë e pësuan jo vetëm për vete por edhe të gjithë ata që vinë pas. Ne kemi meritën që qëndruam në anën e duhur të historisë dhe që bëmë zgjedhjen më të vështirë për të udhëhequr në shtegun më të ngushtë”, – tha Rama.

Rendi i ditës:

1. Fjala e Kryetarit të PS, Edi RAMA.

2. Analizë mbi rezultatet e zgjedhjeve vendore të 30 Qershorit 2019.

3. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Vendimit “Per organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme në parti”.

4. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Udhëzimit “Per Zgjedhjet e reja të përgjithshme në parti”.

5. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Udhëzimit “Për kriteret përzgjedhëse për delegatet e kongresit, kryetaret e partisë të bashkive, kryetarët e KS të Nj.A dhe kryetaret e OS.

6. Të ndryshme.

Vijon…

