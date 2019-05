“Asnjë hap pas”, video-mesazhi i Bashës para protesës së sotme

Ju sugjerojme

Asnjë hap! Kështu shkruan lideri demokrat Lulzim Basha, teksa fton qytetarët në protestës kombëtare të ditës sotme, 13 Maj, ora 18:30.

Kjo është protesta e 5 kombëtare dhe vjen vetëm dy ditë pas protestës së të shtunës, ku revolta shpërtheu në akte të dhunshme përpara kryeministrisë dhe parlamentit. Protestuesit qendruan për 7 orë më radhë duke kërkuar largimin e Edi Ramës. Ata hodhën bomba artizanale në dyert e institucioneve qendrore në vend.

Gjatë protestës, policia hodhi sasi të mëdha gazi lotsjellës dhe ndërhyri edhe fizikisht duke arrestuar me dhunë sekretarin organizativ të PD, Sait Dollapi. Gjithashtu janë duke u ndjekur penalisht për protestën e së shtunës, 84 persona, 50 prej të cilëve me masën “arrest me burg”.

