Asnjë rast me koronavirus në Shqipëri, Manastirliu: 31 të dyshuar rezultuan negativ

Shqipëria nuk ka asnjë rast me koronavirus. Nga foltorja e Kuvendit, Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu bëri të ditur se deri tani në Shqipëri janë testuar 31 persona, të cilët kanë rezultuar negativ me virusin e ri covid 19.

“Shqipëria nuk ka asnjë rast të prekur të konfirmuar nga koronavirus. Janë realizuar disa teste laboratorike në raport me persona, të cilët kanë shfaqur simptoma. Janë 31 të testuar që kanë rezultuar negativ sa i përket prekjes nga koronavirusi i ri” u shpreh ministrja Manastirliu.









Kavalishenca në Durrës është përgatitur si qendër karantinimi, por ministrja Manastirliu përmendi një transformim të spitalit “Shefqet Ndroqi” si pritëse për trajtimin e rasteve me koronavirus.

“Janë marrë masat qoftë në spitalin infektiv në QSUT, qoftë në spitalin “Shefqet Ndroqi” për të administruar rastet dhe për tu përkthyer sipas skenarëve që janë vlerësuar nga ekipi i ekspertëve për të përballuar sipas kapaciteteve aktuale ato raste që mund të konfirmohen. Do të jetë spitali infektiv që do të presë këto raste dhe më pas sipas kapaciteteve do të kemi edhe një transformim të spitalit “Shefqet Ndroqi” dhe strukturave të tij si pritëse për trajtimin e rasteve të covid 19″, deklaroi Ogerta Manastirliu.

Ministrja tha se kanë rritur masat për identifikimin e koronavirusit. Ajo tha se analiza kryhet në ISHP brenda një periudhe 8-12 orë. Manastirliu vuri theksin tek higjiena.

“Është vendosur shtimi i masave higjieno sanitare në pikat kufitare dhe në institucionet arsimore dhe në strukturat e tjera publike. Masat që kemi marrë në strukturat arsimore janë të rëndësishme pasi shtimi i masave të higjienës sanitare dhe higjienës personale është element shumë i rëndësishëm në parandalimin e virusit”, tha ministrja.

