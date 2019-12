Ju sugjerojme

Atalanta e Gjimshitit ka mundur në transfertë Shaktar Donetsk me rezultatin e pastër 0-3, duke marrë kështu tre pikë të arta që e rendisin në vendin e dytë në grup, me shtatë pikë.









Në të njejtin orar është luajtur edhe sfida Dinamo Zagreb-Manchester City, me “qytetarët e Anglisë” që fituan bindshëm me rezultatin 1-4. “The Citizens kryesojnë grupin C me 14 pikë.

Etiketa: Atalanta