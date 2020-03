Atentati me dy të vrarë në Durrës, motra e Anxhelo Avdiut: Nuk ishte ai objektiv

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Familjarët e Anxhelo Avdiut, një nga viktimat e ekzekutuar mbrëmjen e së hënës në Durrës, janë shprehur se janë tronditur nga ngjarja dhe se nuk kanë asnjë informacion nëse familjari i tyre ka pasur ndonjë konflikt.

Motra e 24 vjeçarit është shprehur se ai kishte vetëm një javë që ishte kthyer në Shqipëri dhe ato s’kanë arritur të kuptojnë nëse ai kishte konflikte.









“Anxhelo ishte në Angli. Ai ka ardhur para një jave në Shqipëri, nuk kemi konflikt me asnjë njeri. Vëllai im nuk merrej me drogë. Nuk besoj se ka qënë ai objektiv e këtij atentati. Po të merrej me drogë ai do të kishim një shtëpi dhe jetesë të mirë”, tha motra e 24 vjeçarit.

Anxhelo Avdia, 24 vjeç, u vra në atentat në Durrës

Ndërkohë, makina e cila është gjetur e djegur pak minuta pas atentatit, sipas dëshmive rezulton se kishte disa ditë që qarkullonte në zonën ku jetonte Anxhelo Avdia që paraprakisht dyshohet që mund të ketë qenë dhe shenjestra e atentatit, ndërsa Dorjan Shkoza nuk jetonte në këtë lagje.

Grupi hetimor bën me dije se po heton në dy pista, atë të larjes së hesapeve për prishje të pazareve të drogës dhe ndonjë konflikt të viktimave me persona të tjerë.

Gjithashtu mësohet se policia ka identifikuar pronarin e automjetit që dyshohet se u përdor nga atentatorët dhe u gjet i djegur në vendin e njohur si Bishti i Zhurit në Rogozhinë. Gjithsesi, deri tani blutë nuk disponojnë asnjë provë që mund të çojë në identifikimin e autorëve.

Si ndodhi ngjarja

Dy personat që mbetën të vrarë, ishin duke qëndruar në trotuar, pranë tregut të fruta-perimeve, në zonën e Shkozetit, në kohën që një automjet me xhama të zinj, ka kaluar me shpejtësi të ulët, nga ku ka hapur zjarr në drejtim të dy personave.

Me 2 viktimat ishin të pranishëm edhe persona të tjerë, por fatmirësisht nuk është raportuar për të plagosur. Dorjan Shkoza 35 vjeç, ka mbetur i vdekur në vend, pasi ka marrë disa plumba në trup dhe një në kokë, ndërkohë Anxhelo Avdia 24 vjeç ka ndërruar jetë gjatë rrugës për në spitalin e Durrësit.

Etiketa: Anxhelo Avdia