Atentati ndaj biznesmenit në Shkodër, arrestohet pas 3 vitesh autori

Ju sugjerojme

Policia e Shkodrës ka arrestuar autorin e plagosjes me armë në 2016-në, ku iu bë atentat biznesmenit Syri Mehmeti. Policia ka vënë në pranga 30-vjeçarin Skënder Daija.

Biznesmeni Syri Mehmeti ishte duke udhëtuar me gruan e tij me makinë në Shkodër, kur Daija është afruar dhe e ka qëlluar dy herë më një pistoletë me silenciator. Syri Mehmeti ka mbetur i plagosur rëndë nga atentati, ndërkohë që autori, Skënder Daija, u arratis dhe pas 3 vitesh është vendosur në pranga.

Njoftimi

Një tjetër person në kërkim në prangat e policisë

Kapet dhe ndalohet një person i shpallur në kërkim për tentativë vrasjeje, autor i ngjarjes së ndodhur më datë 26.12.2016, si dhe arrestohet një person tjetër për përkrahje të autorit të krimit.

Nga Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative dhe pas një pune të mirëorganizuar në lagjen “Daniel Matlia”, Shkodër, është bërë kapja dhe ndalimi i shtetasit në kërkim:

S.D, 30 vjec, banues në lagjen “10 Korriku”, Shkodër;

Kapja dhe ndalimi i tij u bë pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, në vitin 2017, ka vendosur masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprën penale “Vrasje me paramendim, mbetur në tentative” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve”.

Ky shtetas më datë 26.12.2016, tek rrethrrotullimi në dalje të unazës lindore të qytetit Shkodër, ka tentuar të vrasë me armë zjarri shtetasin S.M, duke e lënë të plagosur rëndë.

Gjithashtu u arrestua në flagrancë shtetasi A.Ç. 31 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale “Përkrahja e autorit të krimit”.

Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprime të metejshme.

Etiketa: atentati ne shkoder