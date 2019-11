Atentati ndaj prokurorit, arrestohet nipi i deputetit socialist/EMRI

Ju sugjerojme

Zyrtarisht prokuroria ka një person të dyshuar për atentatin ndaj prokurorit të Durrësit, Arjan Ndoja. Policia ka arrestuar një ditë më parë Redjan Rrajën, 34 vjeç, një emër ky i njohur për uniformat blu. I riu nga Fushë Kruja është nipi i deputetit socialist, Rrahman Rraja. Mësohet se ai është identifikuar nga gjurmët e ADN-së të gjetura në automjetin e braktisur pranë Sukthit.

Burime për Mapo saktësojnë se gjurmët e Rrajës janë konstatuar në maskën e gjetur në “Benzin” ngjyrë gri i braktisur pranë Ishmit, pak minuta pas atentatit. Gjithashtu, Rrajës i janë gjetur edhe gjurmë pështyme brenda në automjet. Arrestimi erdhi pas kontrolleve të ushtruara gjatë mbrëmjes së djeshme dhe paradites së sotme në banesat e Krujës të Durrësit dhe të Tiranës, me urdhër të Prokurorisë së Krimeve të Rënda.









Nga atentati i të premtes pranë mbikalimit të Shkozetit mbetën të plagosur tre persona, prokurori Arjan Ndoja, miku i tij Landi Muharremi si dhe shoferi Andi Maloku. Të tre janë jashtë rrezikut për jetën. Automjeti ku ata udhëtonin u qëllua me breshëri kallashnikovi nga një makinë tjetër.

Redjan Rraja, me profesion stomatolog, ka qenë dëshmitar i vrasjes së Elton Çiços në ish-bllok. Ai ndodhej me viktimën në të njëjtën tavolinë kur autori Jani Aliaj hyri brenda në lokal dhe qëlloi me një plumb në kokë Çiçon, duke e lënë të vdekur në vend. Atëherë Rraja u shoqërua nga policia pas ngjarjes, pasi fshehu celularin dhe pistoletën e viktimës.

Gjithashtu, emri i Redjan Rrajës doli edhe te skandali i Xhisielës, ku akuzohej për dhunë dhe përdhunim kushëriri i tij Rexhep Rraja, djali i deputetit Rrahman Rraja. Sipas denoncimit të ish-oficerit Emiljano Nuhu, Redjan Rraja i kishte drejtuar atij pistoletën duke e kërcënuar që të lirojë nga shoqërimi Rexhep Rrajën.

LEXO EDHE:

Etiketa: Arjan Ndoja