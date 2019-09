Atentati në Yzberisht, zbulohet mekanizmi

Ju sugjerojme

Si ndodhi atentati:

Burime për MAPO bëjnë me dije se kanë qenë tre persona me makinë shënjestër e të shtënave. Një automjet tjetër u ka dalë përpara dhe i ka pyetur se ku po shkojnë. Më pas, nga makina tjetër kanë qëlluar me armë zjarri, ku për pasojë një person mbeti i plagosur.

Raportohet se janë dëgjuar 5 të shtëna arme. Atentati ndodhi në një zonë ku ka disa persona me rrezikshmëri të lartë.

Njoftimi i Policise

Tiranë/Informacion Paraprak

Rreth orës 22:45, në Rrugën “Tre Dëshmorët” është lënduar lehtë në dorë (djegie) dyshohet me armë zjarri shtetasi D. V.,24 vjeç,

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje ku po vijon punën për sqarimin e mëtejshëm të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit.

