Atletico Madrid kthehet te fitorja dhe merr kreun, çmendet Morata

Madrilenët, të cilët vinin nga një humbje dhe një barazim në dy ndeshjet e fundit të kampionatit, kanë marrë tri pikë shumë të rëndësishme dhe janë ngjitur në vendin e parë të renditjes.

Sfida e zhvilluar në Palma de Mallorca është vendosur nga një gol me kokë i Costa-s në minutën e 26-të dhe një gol me fat i Joao Felix në minutën e 65-të. Një rezultat shumë i mirë për ekipin e Simeone-s para derbit me Real Madrid, që do të zhvillohet të shtunën.

Lajmi i vetëm i keq për Atletico-n ka qenë kartoni i kuq i marrë nga Alvaro Morata. Sulmuesi spanjoll, i futur në minutën e 69-të në vend të Diego Costa-s, ka marrë dy kartonë të verdhë në harkun e një minute për sjellje antisportive.

Ndërkohë, në dy ndeshjen tjetër të luajtur pasditen e sotme, Athletic Bilbao ka barazuar 1-1 në fushën e Leganes dhe ka humbur kryesimin e La Liga-s.