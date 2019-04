Autorët i ndoqën 100 metra, detaje si u vranë dy kushërinjtë në Laç

Ju sugjerojme

Zbardhen detaje të reja nga ngjarja që tronditi Laçin mbrëmjen e djeshme, ku mbetën të vrarë dy kushërinjtë Mikel dhe Jani Jushi 35 dhe 30 vjeç. Policia ka shpallur në në kërkim dhe po punojnë për kapjen e autorëve të dyshuar, Markel Gjonbushi 25 vjeç dhe Vincens Pali (Bushi).

Dy kushërinjtë u qëlluan me armë zjarri mbrëmjen e të dielës (28 prill 2019) në lagjen numër 1 të qytetit të Laçit. Sipas disa dëshmitarëve, dy viktimat kanë qenë në lokal dhe kanë debatuar dhe konfliktuar me autorët. Këta të fundit kanë patur edhe armë me vete. Autorët i kanë ndjekur për rreth 100 metra dy kushërinjtë Jushi, të cilët kanë tentuar të largohen dhe kanë qëlluar disa herë me pistoletë në drejtim të tyre, duke i lënë të plagosur rëndë.

< ► > Jani Jushi dhe Mikel Jushi

Plumbat i kanë kapur disa herë në trup Mikel dhe Jani Jushin, ndërsa përpiqeshin t’i shmangeshin autorëve, por kanë mbetur të plagosur rëndë. Ata u transportuan në Tiranë për mjekim por si pasojë e plagëve të marra ndërruan jetë në spital. Ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes, por policia ka dyshime se ngjarja ka të bëjë me konflikte të mëparshme të autorëve dhe viktimave.

