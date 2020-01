“Autori i gjatë dhe me mjekër”/ Viktima e Astirit ishte nën shoqërinë e një vazje në lokal

Ju sugjerojme

Dëshmitarë nga vendi ku u vra me armë zjarri 28-vjeçari Vilson Tafçiu në Astir, bëjnë me dije se autori ishte një djalë i gjatë dhe me mjekër.

Mësohet se viktima ka qenë në lokal nën shoqërinë e një vajze, ndërsa një tjetër e ka thirrur jashtë ku e ka ekzekutuar me 3 plumba.









