Autostrada e “kaltër” në Shqipëri, 294 km do kushtojnë 2.3 mld €

Ju sugjerojme

Segmenti prej 294 km në territorin shqiptar i korridorit Adriatiko-Jonian parashikohet që të kushtojë rreth 2.3 miliard euro. Publikohet harta se ku do të shkel gjurma e këtij segmenti të rëndësishëm.

Gjurma përfundimtare e pjesës së korridorit Adriatiko – Jonian u miratua të mërkurën në Këshillin Teknik të Autoritetit Rrugor Shqiptar. Segmenti është mjaft i madh pasi bashkon pjesë të rëndësishme të Italisë veriore me Europën qëndrore dhe Slloveninë, Bosnjën, Malin e Zi, Shqipërinë e Greqinë. I gjithë korridori është 1550 kilometra. Ndërkohë në territorin shqiptar gjatësia e këtij segmenti do të jetë 294 Km dhe është parashikuar që të kushtojë rreth 2.3 miliardë euro.

Pikënisja e saj do të jetë Murriqani, duke vazhduar për hapjen e një traseje të re deri në Bushat e më pas në Lezhë. Nga Miloti deri në Balldren, qeveria ka dhënë një pjesë të ndërtimit të korridorit në partneritet me privatin. Autostrada do të lidhet më pas me Thumanën, Kasharin, Rrogozhinën, Fierin, Levanin dhe By Pass-in e Gjirokastrës. Për këtë segement ka nisur dhe puna për të ndërtuar projektin.

Segmenti i fundit, që është Levan – Poçem – Memaliaj, mendohet që të fillojë në vitin 2028. Këtu autoritetet vlerësojnë dhe vëshirësitë më të mëdha teknike për shkak të rrëshqitjeve në rrugë.

Studimi i fizibilitetit financohet nëpërmjet programit të ËBIF dhe kosorciumi i përzgjedhur nga Komisioni i Delegacionit Europian, DG NEAR është Mott MacDonald Ltd. (UK) në Consortium me Action Group Communication (Cyprus) and Kommunalkredit Public Consulting GmbH.

loading...

loading...