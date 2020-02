Avioni me 177 pasagjerë del nga pista në aeroportin e Stambollit, ndahet në tri pjesë (VIDEO)

Një avion doli nga pista dhe pasi mori flakë në tri pjesë në aeroportin e Stambollit të mërkurën pasdite. Fatmirësisht nuk ka viktima, por 21 persona janë lënduar pas aksidentit.

Avioni Boeing 737, i cili kishte ardhur në Stamboll nga Izmiri me 177 pasagjerë, po ulej në aeroportin “Sabiha Gokcen” ndërkohë që moti ishte me shumë lagështirë.

🇹🇷 A Pegasus Airlines skid off the runway and crashed after landing at Istanbul’s Sabiaha Gokcen airport.

▫️Passengers can be seen crawling out of wreckage. No reports of dead, which seems nothing less than a miracle ! pic.twitter.com/PSLCUBuNvk

