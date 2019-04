Babai pika e dobët/ Soni Malaj & Fjoralba Ponari përloten në emision

Soni Malaj ka qenë një nga të ftuarat e kësaj jave në ‘E Diell’ në T.Ch. Ajo hapi programin me një perfomancë magjike me hitet më të bukura ndër vite.

Këngëtarja e njohur ka rrëfyer disa detaje nga koncerti i saj recital që pritet të mbahet me 1 Maj, por dhe për mungesën e babait në jetën e saj. Ajo ka pohuar se ka kaluar 20 vite plot me sakrificë dhe pasion për artin dhe se nuk mendonte se do të vazhdonte me këto ritme.