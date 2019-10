“Babai s’e besonte dot”/ Hoxha tregon hapur fitimet nga filmat

Ju sugjerojme

Aktori dhe regjisori Drilon Hoxha ka treguar së fundmi se mund të jetohet shumë mirë me profesionin e tij në Shqipëri. Në një intervistë për emisionin “Mos i fol shoferit”, Hoxha është shprehur se ka fituar aq shumë nga dy prodhimet e tij kinematografike (“Drejt fundit” dhe “Dashuria s’mjafton”), sa edhe i ati nuk e besonte.

“Me filmin e parë kam blerë shtëpi, ndërsa me filmin e dytë kam bërë shumë lekë. Kur u mora në fillim me aktrim, babi më thoshte: Ç’e do këtë profesion sepse aktorët rrijnë tek pedonalja dhe numërojnë 10 lekëshat. Dhe, kur i dërgova lekët e filmit të dytë, nuk e besonte që vinin pikërisht nga filmi”-ka treguar Drilon Hoxha.

Etiketa: Drilon Hoxha