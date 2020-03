Babë e bir të prekur me koronavirus, udhëtuan nga Firence në Shqipëri me makinë personale

Ju sugjerojme



Ministria e Shëndetësisë bën me dije te tjera detaje në lidhje me babë e bir të cilët rezultuan me koronavirus. Këta të fundit, mësohet se kanë udhëtuar nga Firence drejt Shqipërisë në rrugë tokësore. Në vendin tonë, 54-vjeçari dhe i biri 28 vjeç janë futur nga pika kufitare e Hanit të Hotit me makinë personale.

Informacion i përditësuar

Dy qytetarët e konfirmuar me koronavirusin e ri, babë e bir, 54 vjeç dhe 28 vjeç kanë qëndruar disa ditë në Firence dhe kanë udhëtuar në rrugë tokësore nga Firence drejt Tiranës, nëpërmjet pikës së Hanit të Hotit me makinë personale.

Menjëherë pas shfaqjes së shenjave klinike dhe lajmërimit të urgjencës kombëtare në nr.127 i janë marrë mostrat, të cilat u konfirmuan mbrëmjen e sotme nga laboratori i virologjisë në IShP.

Dy rastet e konfirmuara me COVID-19 janë në gjendje të stabilizuar dhe po trajtohen në spitalin infektiv.

Ndërkohë strukturat e shëndetit publik po realizojnë hetimin epidemiologjik dhe marrjen e mostrave të kontakteve.

