Balla: 30 qershorin s’e luan topi! Basha me huliganët s’na bllokojnë

Teksa ndërkombëtarët bëjnë apel për ndaljen e retorikës së dhunës, numri II i PS-së Taulant Balla ashpërson tonet kundër opozitës. Duke folur në foltore të parlamentit, ku mungonte Rama ai tha se zgjedhjet do mbahen më 30 qershor dhe këtë nuk e luan topi. Ai më tej i quajti protestuesit e opozitës, huliganë.

“Zgjedhjet do mbahem në 30 Qershor dhe nuk e luan as topi! Ky është një fakt i panegociueshëm me askënd se Kushtetuta nuk është llastik, por është aty për të respektuar dhe PS është për ta respektuar, ashtu si mandatin e shqiptarëve për një kuvend me mandat 4 vjecar”, u shpreh ai.

Balla ka lëshuar akuza ndaj opozitarëve, duke thënë se “aq i sigurt është detyrimi që kemi ne për të zhvilluar zgjedhjet më 30 qershor njëlloj si dielli që lind në lindje dhe perëndon në perëndim. Nuk i japim kurrë mundësinë Bashës dhe bandës së tij të huliganëve të marrin peng vendin”.

Më tej u shpreh: “Beteja jonë është për demokracinë për të ardhmen evropiane të vendit. Me 29 maj, në 23:30 gjithë shqiptarët do të marrin lajmin e mirë nga KE për të rekomanduar përfundimisht fillimin e bisedimeve për anëtarësim, e jo pa qëllim përpjekja e fundit për të penguar këtë lajm të mirë do të bëhet në paradën e fundit të huliganëve në 25 maj. Sa për pengmarrjen e partisë LSI nuk quhet pengmarrje, por trashëgimi brenda familjes. Arsyeja pse opozita ka zgjedhur këtë rrugë lidhet me frikën e liderëve nga reforma, Berisha, Basha, e Kryemadhi e dinë se reforma në drejtësi nuk mund të bllokohet”. /MAPO.al

Në foto: Taulant Balla sot, pas fjalimit në seancë plenare

