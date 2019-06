Balla: Basha në plazh. PD nxjerr foton, ja ku ndodhet kryedemokrati

Ju sugjerojme

Taulant Balla, në një postim në rrjetet sociale, u shpreh se Basha bashkë me bashkëshorten e tij kanë ikur në plazh. Balla ka publikuar edhe një foto të vjetër të Lulzim Bashës, që ndodhet në plazh me Aurela Bashën.

Menjëherë ka reaguar Partia Demokratike. Basha, siç dallohet edhe nga foto, ndodhet në selinë e Partisë Demokratike, bashkë me Edmond Spahon, Fatmir Mejdiun dhe një gazetare.

Reagimi i PD-së:

Duke qene se asnje media nuk respektoi standardin me minimal te raportimit perpara se te perhapte mashtrimet e Taulant Balles, duke pyetur gazetaret e tyre ne PD apo zyren e shtypit te PD, apo te kontaktonte vete zotin Basha, apo te lidhej me ndonje nga bashkepunetoret e tij, mund te konfirmoje pranine ne seli nepermjet gazetares se Abc News, e cila ndodhej ne seline e PD, kur zoti Basha doli te takohej me gazetaret.

Video e publikuar nga Taulant Balla: