Balla: Gjykata vendosi të rrëzojë kallëzimin e Shkëlzen Berishës

Ka përfunduar seanca gjyqësore mes Taulant Ballës dhe Shkëlzen Berishës. Pas përfundimit të seancës, kreu i grupit parlamentar të PS-së ka folur për mediat:

“Dua t’i bëj me dije publikut se ky është një tjetër triumf i drejtësisë. Ky është një rast i rëndësishëm që tregon se Saliu, Basha, Ilir Meta, Monika, janë turrur për të penguar sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Gjykata sot vendosi të rrëzojë poshtë një kallëzim të bërë nga djali i ish-kryeministrit Berisha. Lexoni arsyetimin e gjykatës dhe do shikoni se në atë kohë djali i Berishës bënte evazion fiskal. Sot unë kam fituar një betejë tjetër.”

Ndërkohë pas Ballës ka folur edhe Shkëlzen Berisha, i cili i ka quajtur akuzat e Taultant Ballës si shpifje dhe gjykatën të kapur.

“Gjykata çmoi se nuk ka tagrin për të vërtetuar nëse pretendimet e zotit Balla ishin ose jo të vërteta. Kjo është qesharake sepse institucioni që ka tagrin ta bëjë këtë është zyra e tatim-taksave. Përderisa Shkëlzen Berisha nuk ka asnjë detyrim në zyrën e tatim-taksave, gjë që është fakt publik, gjykatësja ka dashur të lajë duart për shkak të presionit politik të organizatës kriminale në pushtet. Fatkeqësia nuk është pse Taulant Balla nuk u dënua për herë të dytë shpifje, sepse ju e keni parë që denoncimet publikë që janë bërë për gjëra shumë herë më të rënda se kaq, udhëtimet e Taulant Ballës me trafikantë droge në destinacione të ndryshme të Europës; keni parë se si këta trafikantë droge me t’u kthyer në Shqipëri nga muaji i mjaltit me Taulant Ballën kanë përfituar në mënyrë të paligjshme mbi 6 mln euro nga OSHEE, ndërkohë që nuk kishin të drejtë as të merrnin pjesë në tendera sepse kanë qenë të dënuar për trafik droge. Prokuroria as nuk bëzan për këtë dosje. Prokuroria nuk ka reaguar se është e kapur për fyti. Me presh në gojë nga trafikantë droge, nga kriminelë, policë, drejtorë, deputetë ministra e deri tek Edi Rama kanë komunikuar dhe kanë organizuar si një organizatë kriminale vjedhjene e votave. Organizata kriminale e Rilindjes i ka vënë këmbën në fyt drejtësisë”, deklaroi Shkëlzen Berisha.

Etiketa: seanca gjyqesore