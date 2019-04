Balla i përgjigjet Bashës: 7 vjet burg kush prek kutitë e votimit

Ju sugjerojme

Kreu i Grupit Paralmentar të Partisë Socialiste Taulant Balla, u shpreh se zgjedhjet në 30 qershor do zhvillohen. Madje Balla hodhi akuza ndaj Bashës dhe Kryemadhit, se nëse do prekin kutitë e votimit do dënohen me 7 vite burg.

“Më 30 Qershor zgjedhjet do të zhvillohen. Ta harrojë Monika, Luli e Saliu se mund të pengojnë popullin të shkojnë të votojnë. Nuk e bëjnë dot. Është vepër penale, dënohet deri në 7 vjet burg, kushdo që pengon zgjedhësit të shkojnë në votim. Kushdo që tenton të dhunojë qoftë derën e qendrës së votimit, e për të mos thënë pastaj, larg qoftë, të guxojë të ngrejë dorën mbi kutinë e votimit për ta dëmtuar atë, sepse dënimi është shumë i rreptë ”, – u shpreh Balla.

Dy ditë më parë kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, deklaroi se nëse nuk plotësohen kërkesat e PD-së, do të pamundësojë në çdo formë mbajtjen e zgjedhjeve që ai i quan fasadë.

Balla ishte në Përrenjas, ku prezantoi deputetin Nuri Belba si kandidatin e PS për të fituar bashkinë, që deri më tani drejtohet nga Miranda Rira e LSI.

loading...

loading...

Etiketa: 7 vite burg kush prek kutite