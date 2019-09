Balla: Kërkesa për opozitën e sinqertë. Gjiknuri, eksperti më i mirë

Ju sugjerojme

Kryetari i grupit parlamentar të PS, reagoi pasi PD-ja refuzoi ftesën e Kryeministrit Edi Rama për të bashkëpunuar për Reformën Zgjedhore. Ai tha se ftesa e djeshme ishte e sinqertë dhe ka për synim bashkëpunimin me opozitën, për të miratuar ndryshimet në Kodin Zgjedhor. Gjithashtu Balla u pyet edhe për deklaratën e kryetari të Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuari, i cili tha se është i gatshëm të rishohë pozicionin e tij.

Pyetje: Opozita ka refuzuar tryezën e OSBE, si do shkojë fati i reformës zgjedhore?

Balla: Ajo që ka bërë dje kryeministri Rama është një shprehje e gatishmërisë sonë që në Komisionin e Reformës Zgjedhore të jetë zëri, apo kërkesat që burojnë nga PD dhe aleatët e saj. Të gjitha palët duhet të kuptojnë se ne jemi kundërshtar, por kur bie fjala tek reforma secili duhet të japë mendimet e veta që zgjedhjet e qershorit 2021 të zhvillohen me ndryshimet e rreja në Kodin Zgjedhor. Psh vota e qytetarëve që jetojnë jashtë territorit të votojnë me postë apo me njësitë tona diplomatike është shumë e shkurtër. Çdo ditë e humbur këtë këndvështrim për këtë ftesë të sinqertë është humbje kohe.

Pyetje: Po sa i përket gadishmërisë së Gjiknurit për tu larguar nga komisioni?

Balla: Së pari, unë nuk jam dakord me këtë qasje, që njëra palë vendos kushte për përfaqësuesit e palës tjetër, Gjiknuri duhet ta themi se është eksperti më i mirë i reformave zgjedhore shumëvjeçare në vend. Është një eksperience ndaj mënyrës së përkthimeve të OSBE-ODIHR në amendamente. Ky është një debat pa kuptim. Asnjëra palë nuk mund të zgjidhet. Në demokraci kundërshtari nuk zgjidhet. Nuk duhet të zgjatem aspak, sepse kjo nuk është çështje themelore. Në parimet themelore të të drejtave të njeriut askush nuk mund të paragjykohet, sa kohë që nuk ka asnjë vendim gjykata që të provojë fajësinë.

