Balla: Meta s’ka mundësi ti shtyjë zgjedhjet lokale

Kreu i deputetëve socialist Taulant Balla thotë se data e zgjedhjeve nuk do të ndryshoje. Gjatë një takimi në Cërrik, Balla shtoi se presidenti nuk ka mundësi të ndryshojë 30 Qershorin.

“Zgjedhjet në 30 Qershor do të zhvillohen. Nuk mund t’i zgjasim mandatin kryetarëve asnjë ditë të vetme. Në 1 Korrik, Altin Toska i Cërrikut, ashtu si të gjithë kryetarët e tjerë, nuk mund të firmosë as ndihmën ekonomike. Po ashtu as Këshilli Bashkiak nuk mund të mblidhet në 1 Korrik, sepse Kushtetuta e përcakton 4 vjet mandatin e organeve të qeverisjes vendore”.

“Mandati ka përfunduar në 30 Qershor, thotë Kushtetuta, kështu që do apo s’do Lulzim Basha, në datë 1 Korrik të gjithë kryetarët e rinj të bashkive do shkojnë në zyrën e kryetarit të bashkisë. Këtë nuk e luan as topi”, tha ai.

