Tryeza e Metës, Balla: Jo negociata në kurriz të Kushtetutës

Kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, deklaroi sërish sot se zgjedhjet vendore të 30 qershorit do të zhvillohen. Balla tha se kush do tentojë t’i pengojë apo të dcenojë qendrat e votimit, Kodi Penal parashikon dënime nga 5-8 vite burg. Sa i takon një tryeze të mundshme maxhorancë-opozitë me fokus krizën politike që ka përfshirë vendin, Balla tha se nuk do ketë negociata në shkelje të Kushtetutës.

“Zgjedhjet e 30 qershorit do të zhvillohen. Mandati i Kuvendit është legjitim. Dua të përsëris qëndrimin e SHBA dhe BE që nxisin partitë politike të marrin pjesë në zgjedhje. Zgjedhjet janë të gjithëpranuara me këdo që merr pjes ënë zgjedhje. Nuk ka asnjë forcë politike që mund të tentojë pengimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. 17 maj të dytë? Di që në çdo rast afatet zgjedhore janë kushtëzuese për këdo.

Kush mendon se mund të marrë pushtet në tavolinë, se mund ta përdorë Kushtetutën apo Kodin Zgjedhor si një alibi për humbjen e radhës, e ka shumë gabim. Afatet Kushtetuese janë shumë të qarta. Nuk ka më negociata me askënd mbi kurrizin e Kushtetutës. Ata që bënë gabimin e madh të dorëzimit të mandateve, Lulzimi dhe Monika duan t’iu heqin qytetarëve mundësinë për të votuar për 61 kryetarët e bashkive. Kush tenton të pengojë zgjedhësit për të shkuar në votim, kush prek një qendër votimi do të shkojë nga 5 deri në 8 vite burg”, u shpreh Balla.

Deklarata e Ballës erdhi pas firmosjes së koalicionit të majtë të udhëhequr nga PS me 23 parti të tjera.

