Balliu: Rama po kërkon marrëveshje për të shpëtuar kokën e tij

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Klevis Balliu i ftuar në rubrikën “Opinion” në News 24 deklaroi se protesta e nesërme e 8 korrikut pritet të jetë masive, duke thënë se nga ana tjetër kryeministri Rama kërkon marrëveshje, por nuk Partia Demokratike nuk do e pranojë diçka të tillë.

“Ai do marrëveshje për të shpëtuar kokën e tij. Por, nuk ka dhe nuk do të ketë marrëveshje me të sa kohë që ai do të jetë kryeministër. Tek protesta e Unazës bëhet fjalë për një aferë për të cilën askush nuk mbajti përgjegjësi, nëse ndërhyn Rama mund të këtë përplasje të jashtëzakonshme. Ka një mënyrë që kjo të mos ndodhë, që ai të dëgjojë zërin qytetar. Këtë duhet të bëjë edhe për raste të tjera, të dëgjojë vullnetin e popullit sa nuk është vonë”,– u shpreh Balliu.

