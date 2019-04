Balluku-Koncesionarit: Boll më, keni cënuar sigurinë kombëtare

Ju sugjerojme

Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku ka sulmuar përsëri kompaninë konçesionare të Aeroportit të Rinasit. Sipas Ballukut, kompania ka cënuar sigurinë kombëtare. Sipas Ballukut koncensionari nuk është i interesuar të investojë për të ruajtur sigurinë.

“Masat e marra nga koncesionari sipërfaqësore. Kompania kineze ka humbur kredibilitetin. Cilat kushte ka mbushur kjo kompani? Ka shpërdoruar në mënyrë brulate besimin tonë. Koncesionari nuk ka investuar në sigurinë e pasagjerëve.

Cilat kushte keni plotësuar ju? Ne kemi besuar te dialogu dhe nuk kemi dashur të bëjmë koste të reja. Tani boll, koha ka mbaruar, keni cënuar sigurinë kombëtare. E vetmja gjë që di të bëjë koncensionari kinez është hapja e parkingj-eve. Reagimi i djeshëm i koncensionarit që i tregon shtetit se si i ka plotësuar kushtet, është fyues për ne. Janë marrë masa administrative 5 qind mijë lekë të reja është penalizimi, dhe janë marrë këto masa. Nuk e prisnim që kjo ngjarje të ndodhte, megjithatë shteti ka qenë i vëmendshëm, dhe reagimi i policisë ka qenë brenda sekondash, se për ndryshe do kishim pasur të njëjtën histori, personi që u vra gjatë aksionit do të na rikthehej pas gjashtë muajsh me gjasë.

Ne kemi kërkuar që të identifikohen makinat e aeroportit përmes chipeve, dhe të sinjalizohen për çdo rast që preket gardhi. Koncensionari nuk është i interesuar të investojë për të ruajtur sigurinë, duke cënuar sigurinë e kombëtarë. Kjo është një çështje që duhet hetuar nga Prokuroria, siç tha dhe Presidenti” – u shpreh Belinda Balluku.

