Banorët e Adriatikut në protestë: Firma na prishi rrugën (VIDEO)

Ju sugjerojme

Banorë të zonës së Adriatikut në Kurbin, kanë protestuar sot, lidhur me dëmtimin e rrugës që i lidh me qytetin. Rruga është dëmtuar pas punimeve që ka bërë firma e ndërtimit të ujësjellësit te Durrësit, për dërgimin e tubacioneve në qytetin bregdetar. Banorët shprehen të shqetësuar, se pas përfundimit të punimeve, kompania e ka lënë rrugën të dëmtuar dhe nuk është kujtuar ta cojë në gjendjen e mëparshme. Kjo është protesta e parë e banorëve të Adriatikut. Ata thonë se do të ngrihen sërish, derisa shqetësimi i tyre të gjejë zgjidhje.

Etiketa: banoret e adriatikut