Banorët e Astirit vijojnë qëndresën! Nesër marshim drejt Prokurorisë

Teksa një pjesë e banesave janë shembur, banorët e Astirit kanë vijuar rezistencën. Tanimë me një tjetër kërkesë: Të nisin hetimet për projektin “mafioz” të Unazës së Re siç ata e cilësojnë.

Për këtë arsye, ditën e nesërme në orën 11:30 do të marshojnë drejt Prokurorisë.









“Nesër në orën 11:30 në Rrugën e Kavajës pranë kishës bëhet grumbullimi i banorëve me jelekë me vete pankartat janë aty marshim drejt prokurorisë. Filloni hetimet… Pezulloni punimet. Unaza e Re do fitoj”, njoftojnë banorët e Astirit.

