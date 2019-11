Banorja e Astirit: Nuk ka për të m’u hequr nga mendja ajo dhunë

Ju sugjerojme

Një vajzë që u lëndua në përplasjen me policinë tek Astiri u shpreh se janë trajtuar si kriminelë. Në një intervistë për “Fax News”, ajo shpërtheu në lot, teksa përshkoi ngjarjen:

“Vepra e bandës në pushtet ku në krye drejton një i çmendur që na trajton si kriminelë, unë këmbën e kam të thyer. Dalin atje dhe kemi thyer këmbën.Viktima do të mbeten ato. Do të mbajnë përgjegjësi nga ne. Dhunën terrorin dhe gjithçka ka ndodhur.









Lëndimin e shkaktoi policia me gazin dhe bombat që hidhte, kjo është vepër e policisë me urdhëra kriminalë që marrim. Nuk kam ku të ankohem me këtë që ma kanë bërë. Edhe për arrestimet ato kanë për të mbajtur përgjegjësi.

Janë një pjesë e mirë e banorëve. Të gjithë kemi dalë për të mbrojtur shtëpitë tona, çfarë krimi kanë bërë ato. Nuk ka për të m’u hequr nga mendja ajo dhunë që kam parë, dhe pse se po mbroj shtëpinë time. Atje gjendja është shumë e rënduar. Vetëm dhunë dhe arrestime.

Nuk e di si mund të vijojë. Nuk besoj se do të jetë një protestë e qetë. Do të përshkallëzohet. Jemi trajtuar si kriminelë, të vijë shteti dhe të dhunojë në shtëpi është e pafalshme.”- u shpreh banorja e Astirit.

Etiketa: astir