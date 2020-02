Barazimi me Teutën, Kukësi shkarkon trajnerin Shpëtim Duro

Ju sugjerojme



Shpëtim Duro nuk është më trajner i Kukësit. Lajmi është konfirmuar nga klubi verilindor nëpërmjet një deklarate të fundit në faqen zyrtare.

Klubi verilindor ka vendosur ta shkarkojë trajnerin kryeqytetas për shkak të mungesës së rezultateve. Vendimi ka ardhur menjëherë pas barazimit 2-2 që skuadra arriti në momentet e fundit ndaj Teutës.









Kujtojmë që Kukësi në 3 ndeshjet e fundit ka arritur 2 barazime dhe 1 humbje, duke bërë që diferenca ndaj kryesuesve të Tiranës të thellohet në -4 pikë. Sfidën e radhës blutë do e luajnë ndaj Vllaznisë, ndërkohë që pritet me mjaft kurreshtje të mësohet se cili do të jetë tekniku i ri i verilindorëve.

NJOFTIMI I KLUBIT

Shpëtim Duro nuk do të jetë më trajner i Kukësit. Klubi ka vendosur të shkarkojë teknikun për shkak të mungesës së rezultateve. Fillimi jo i mirë i fazës së tretë dhe sidomos ndeshjet ndaj Bylisit, Tiranës dhe së fundmi ndaj Teutës, ka bërë që Duro të shkarkohet! Pas 24 javësh kampionat, Kukësi renditet në vendin e dytë me 4 pikë larg kreut! Klubi falënderon Duron për gjithçka ka bërë te Kukësi dhe i uron suksese në të ardhmen!

