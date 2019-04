Barcelona në festë, shpallet kampione e La Ligës (VIDEO)

Një fitore minimale përballë Levantes i ka mjaftuar Barcelonës për t’u shpallur matematikisht kampione e La Ligës. Blaugranat janë 9 pikë larg vendit të dytë të Aletico Madrid, por edhe sikur t’i humbasin tre ndeshjet e mbetura, sërish trofeu është i tyre.

Në sfidën e mbrëmjes së sotme në “Camp Nou” të besuarit e Valeverdes hasën jo pak vështirësi ndaj Levantes. Goli i triumfit erdhi vetëm në minutën e 62-të të takimit me anë të të përhershmit Lionel Messi.

Gooooal!!!!!

Lionel Messi gives Barcelona the lead after coming of the bench. He might have just handed the title to the Catalans with this goal. What a beauty.

Barcelona 1 – 0 Levante #BarcaLevante#LaLigaSantander#LaLigapic.twitter.com/vDLON0S09K

