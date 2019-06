Barcelona, katër lojtarë largohen zyrtarisht nesër

Ju sugjerojme

1 korriku do të jetë fundi i aventurës për katër lojtarë në Barcelonë. I pari në listë është Thomas Vemaelen, të cilit i skadon pikërisht këtë të hënë kontrata me katalanasit dhe largohet pas 5 sezonesh në “Camp Nou”.

Bashkë me të do të largohet edhe dy lojtarë të tjerë që erdhën në janar në huazim tek Barcelona: Kevin-Prince Boateng (Sassuolo) dhe Jeison Murillo (Valencia), për asnjërin prej tyre nuk do të ushtrohet opsioni i të drejtës së blerjes së kartonit.

Në fund, lojtari i katërt që është i larguar nga Barcelona është Douglas Pereira, gjithashtu pa kontratë nga data 1 korrik.

Ndërkohë që Barça ka shitur Jasper Cillesen dhe Andre Gomes. Në anën tjetër ka blerë Frenkie de Jong dhe Neto./TS/

Etiketa: barcelona