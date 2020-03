Barcelona nuk bind, por merr 3 pikë të arta ndaj Sociedadit

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Barcelona e ka kaluar shpejt humbjen ndaj Real Madridit duke mposhtur me rezultatin 1-0 Real Sociedadin në Camp Nou. Një fitore me shumë vlera përballë një kundërshtari shumë të fortë. Në sfida të tilla kaq delikate, ku ekipi vinte nga humbja në El Clasico, rëndësi kanë pikët, pasi loja e të besuarve të Quique Setien çalon.

Pjesa e parë gjeti ekipin katalanas më kërkues, por në krahun tjetër, Sociedadi ishte rreshtuar mirë në fushë duke mos i lënë hapësira të shumta yjeve të kampionëve. Lionel Messi vazhdon të mos bindë, madje është i nervozuar në fushën e lojës. Kartoni i tretë i verdhë në 3 ndeshje radhazi si kurrë më parë në karrierën e tij.









Pjesa e dytë e pa skuadrën katalanase më lart. Kur u mendua se gjithçka do të mbyllej me rezultatin 0-0, Barcelona fitoi një penallti.

Messi nuk gaboi nga pika e 11 metërshit dhe e dërgoi në rrjetë për 1-0. Ekipi katalanas u qetësua dhe realizoi dhe në minutën e 90’+7′ golin e dytë me Jordi Albën, megjithatë u anulua nga VAR-i. Barcelona merr vendin e parë me 58 pikë, por me një ndeshje më shumë se Real Madridi që luan nesër ndaj Real Betisit.

Etiketa: barcelona