Barcelona edhe pse jo me shumë shkëlqim, mori 3 pikë të arta sonte në “Kamp Nou”, duke mundur Real Sociedad me rezultatin 2-1. Ishte Jordi Alba që siguroi avantazhin në minutën e 64 të ndeshjes. Pas kësaj jave, katalanasit shkojnë në kuotën e 77 pikëve, 9 më shumë se ndjekësit më të afërt të Atletiko Madrid. Ekipi i Mesit tani mesa duket e ka hipotekuar titullin në La Liga, dhe gjithë vemendjen e ka tek përballja me Liverpool në gjysëm finalet e Champions League.

