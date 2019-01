Pas blerje së Boateng, Barcelona ditën e sotme ka blerë dhe mesfushorin e Ajaksit, Frenki De Jong, për një shumë prej 75 milionë euro.

Këtë gjë e ka zyrtarizuar vet klubi në rrjetet sociale. Kjo ka qenë një blerje shumë e bujshme, pasi PSG ishte shumë afër lojtarit, por katalanasit e kanë marrë në momentet e fundit.

De Jong do t’i bashkohet klubit në 1 korrik të këtij viti. Lojtari do të nënshkruajë një kontratë 5-vjeçare dhe do të jetë futbollist katalanas të paktën deri në 2024./panoramasport/