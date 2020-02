Bardhi: Anti-KÇK të nisë punë nga vila 2 mln € e Ramës dhe shtëpitë e padeklaruara të Lleshajt

Ju sugjerojme



Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi, reagon ndaj deklaratave të Edi Ramës lidhur me operacionet Anti-KÇK. Nga foltorja e Kuvendit, Rama tha sot se njëkohësisht me aksionet e OFL-së ndaj personave të skeduar si pjesë e krimit të organizuar, do të nisë edhe “gjuetia” ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve të cilët ende nuk kanë kaluar në procesin e Vettingut.

Por Bardhi sfidon Ramën duke theksuar se Anti-KÇK duhet të nisë punë nga vila e tij në Surrel dhe shtëpitë e ministrit të Brendshëm, të cilat sipas tij, nuk i ka deklaruar. “Anti-KÇK të nisë punën nga vila luksoze 2 milionë euro e Edi Ramës dhe nga shtëpitë e padeklaruara të Sandër Lleshajt!“, thotë Bardhi përmes një postimi në rrjetet sociale.









Prej 6 vjetësh, Edi Rama është kryepolic, kryegjykatës dhe kryeprokuror dhe në vend që të luftojë krimin në çdo qelizë të shtetit, ka futur në burg mbi 30 mijë qytetarë që nuk paguajnë dot faturën e ujit dhe të energjisë elektrike.

Nëse Edi Rama do ta kishte lënë të lirë drejtësinë, Edi Rama do të kishte përfunduar pas hekurave të burgut si kryeministri që ka vjedhur me ministrat dhe me kriminelët e tij me qindra milionë euro para dhe pasuri publike!

AntiKÇK të nisë punën nga vila luksoze 2 milionë euro e Edi Ramës dhe nga shtëpitë e padeklaruara të Sandër Lleshajt!

