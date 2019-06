Bardhi-Ballës: Edi yt dhe gjithë banda do përfundojnë tek 313-ta

Ju sugjerojme

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Gazment Bardhi i është përgjigjur Sekretarit të Përgjithshëm të PS-së, Taulant Balla, pasi ky i fundit deklaroi se PD-ja do rilindë me largimin e Bashës.

“Taulant, zgjohu nga gjumi! Mjaft enderrove per nje Shqiperi si te Enverit. Ti mund te emerosh shefa policie te lidhur me krimin, shefa te korruptuar tatimesh e doganash qe vjedhin shqiptaret per xhepin e rilindjes, por nuk ke per te emeruar dot opoziten! Nderkohe, ka ardhur dita qe Edi yt dhe gjithe banda e tij, te dale para drejtesise per krimet ndaj shqiptareve. Jeta e tij e trete eshte afer! Ne rastin me te mire, do te behet rrobaqepes tek 313!”, shkruan Bardhi në Twitter.

Më herët Taulant Balla gjatë një takimi elektoral në zonën e tij u shpreh: “Këtu nga Papri, t’i bëjmë thirrje të gjithë qarkut të Elbasanit dhe të gjithë Shqipërisë, sot, më shumë se kurrë, ne duhet të jemi të bashkuar për të organizuar një proces votimesh model dhe të jeni të sigurt që përtej 30 Qershorit do të kemi mundësinë të shohim edhe Partinë Demokratike të rilindë pasi Luli të ketë ikur”.

