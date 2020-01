Bardhi: Do çlirojmë Rrugën e Kombit nga koncesioni korruptiv

Ju sugjerojme

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së Gazment Bardhi, u shpreh sot se Rruga e Kombit do çlirohet nga koncesioni korruptiv. Në një postim në rrjetet sociale, Bardhi thotë se qytetarët nuk do të paguajnë asnjë lek për të kaluar në Rrugën e Kombit

Dy ditët e fundit jam takuar me qindra demokratë gjatë mbledhjeve të kryesive në degët e PD në Kukës, Has dhe Tropojë.

Nuk kam parë askund një diskriminim kaq të egër nga një qeveri kundër qytetarëve të vet. “Faji” i tyre i vetëm është se nuk votojnë Edi Ramën dhe janë kundër tarifës korruptive, varfëruese dhe izoluese të Rrugës së Kombit.

Me mirënjohjen më të madhe për sakrificën e banorëve të qarkut të Kukësit, shpreha në çdo takim vendosmërinë e PD për të zhbërë modelin e Edi Ramës që varfëron qytetarët përmes vjedhjes, korrupsionit dhe zhvatjes së pasurive e parave të tyre.

Me drejtimin e vendit nga PD, qytetarët nuk do të paguajnë asnjë lek për të kaluar në Rrugën e Kombit. Ajo do të çlirohet nga koncesioni korruptiv.

